Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:23

В Кремле негативно оценивают возможный бойкот пекинской Олимпиады со стороны США

власть политика спорт

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Российские власти негативно относятся к возможному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США планирует в ближайшее время объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Согласно данным газеты, американский истеблишмент, в том числе и сам глава государства, не станут посещать Олимпиаду. Предполагается, что это станет своего рода ответом США на якобы нарушения Китаем прав человека. При этом уточнялось, что решение по данному вопросу пока не принято.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать