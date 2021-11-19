В Кремле негативно оценивают возможный бойкот пекинской Олимпиады со стороны США

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Российские власти негативно относятся к возможному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США планирует в ближайшее время объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Согласно данным газеты, американский истеблишмент, в том числе и сам глава государства, не станут посещать Олимпиаду. Предполагается, что это станет своего рода ответом США на якобы нарушения Китаем прав человека. При этом уточнялось, что решение по данному вопросу пока не принято.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.