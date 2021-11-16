Власти США намерены бойкотировать Олимпиаду в Пекине – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в столице Китая Пекине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Белом доме.

Согласно данным газеты, американский истеблишмент, в том числе и сам глава государства, не станут посещать Олимпиаду. Предполагается, что это станет своего рода ответом США на якобы нарушения Китаем прав человека.

Решение по данному вопросу пока не принято. При этом уточняется, что оно никак не коснется американских атлетов.

18 октября на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", зажгли олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года. Позже его передали организаторам Олимпиады в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

