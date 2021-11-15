МОК согласовал форму сборной России для Олимпиады в Пекине

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Международный олимпийский комитет согласовал форму российской сборной для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
По его словам, во время согласования были некоторые сложности, которые все же удалось решить.
"Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора", – цитирует Позднякова ТАСС.
Он отметил, что новую форму компания Zasport представит в начале декабря.
Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что примерно 600 спортсменов входят в расширенный состав российской сборной для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Одной из целей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" является вхождение олимпийской сборной России в тройку лидеров медального зачета, заключил Чернышенко.
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