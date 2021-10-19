Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года передан организаторам Олимпиады в Пекине

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Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передали организаторам Олимпиады, сообщает ТАСС.

Огонь зажгли накануне на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". На стадион его внесла факелоносец – греческая лыжница Параскеви Ладопулу.

Актриса Ксанти Георгиу, исполняющая роль верховной жрицы, передала олимпийский огонь главе Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спиросу Капралосу. Затем огонь передали специальному представителю, заместителю председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президенту НОК Китая Юй Цзайцину.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Пекине допустят привитых россиян. До этого в Международном олимпийском комитете заявили, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.