Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

29 сентября, 21:33

На зимнюю Олимпиаду в Пекине не допустят иностранных болельщиков

спорт

Фото: AP Photo/Andy Wong

Иностранные болельщики не смогут посетить мероприятия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, билеты будут распространяться только среди граждан Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что билеты на соревнования смогут приобрести лишь те граждане КНР, которые будут соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Они будут сформулированы и обнародованы позднее.

В МОК также сообщили, что атлеты и участники Игр, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, будут допущены до соревнования без отбывания карантина. Непривитые спортсмены должны будут пройти трехнедельную изоляцию по прибытии в Пекин.

В ведомстве уточнили, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

"Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты", – говорится в сообщении МОК.

Ранее стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Девиз создан в контексте борьбы всего мира с пандемией COVID-19.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать