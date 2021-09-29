На зимнюю Олимпиаду в Пекине не допустят иностранных болельщиков

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Иностранные болельщики не смогут посетить мероприятия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, билеты будут распространяться только среди граждан Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что билеты на соревнования смогут приобрести лишь те граждане КНР, которые будут соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Они будут сформулированы и обнародованы позднее.

В МОК также сообщили, что атлеты и участники Игр, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, будут допущены до соревнования без отбывания карантина. Непривитые спортсмены должны будут пройти трехнедельную изоляцию по прибытии в Пекин.

В ведомстве уточнили, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

"Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты", – говорится в сообщении МОК.

Ранее стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Девиз создан в контексте борьбы всего мира с пандемией COVID-19.