Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году

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"Вместе ради общего будущего" – такой девиз представили организаторы зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Девиз создан в контексте борьбы всего мира с пандемией COVID-19.

"Вместе ради общего будущего" – это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели. Единство, мир, прогресс и терпимость – это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего", – отметили в пресс-службе оргкомитета.

На зимних соревнованиях разыграют 109 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

