Сборная России на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР и музыкой Чайковского

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Что касается формы олимпийцев, то она находится на финальной стадии согласования. Известно, что российским спортсменам позволили использовать на форме цвета национального флага.

"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", – цитирует Позднякову РИА Новости.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса. Вместе с тем арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступили под названием команда ОКР (Олимпийский комитет России) На форме олимпийцев во время состязаний использовлся белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна звучал фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что сомневаться в выступлении отдельно взятого спортсмена несправедливо. Это правило действует до того момента, пока не будет доказано обратное, выразил мнение Тайгарт.

