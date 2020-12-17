Спортсмены не смогут выступать под флагом России до декабря 2022 года

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Российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны, сообщает РИА Новости.

Решение будет действовать до 16 декабря 2022 года. Его принял Спортивный арбитражный суд по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Отмечается, что суд смягчил санкции WADA в отношении российских спортсменов.

Федерация хоккея России в связи с этим решением объявила, что РФ сможет принять чемпионат мира 2023 года по хоккею в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений.

В Федерации подчеркнули, что сборная России будет выступать на чемпионатах мира по хоккею 2021 и 2022 годов, а также на Олимпийских играх – 2022. Отмечается, что игроки сборной смогут сохранить на форме надпись "Россия". Сама форма также будет исполнена в цветах флага.

"При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира", – сообщили в ФХР.

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Российское агентство не согласилось с решением всемирной организации, которая в 2019 лишила РУСАДА статуса соответствия.

Следователи WADA сослались на то, что в московской лаборатории были зафиксированы факты манипуляций с пробами российских спортсменов. Однако именно сохранение их идентичности было условием восстановления РУСАДА в статусе.