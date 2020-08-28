В WADA прокомментировали увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Всемирное антидопинговое агентство выразило дополнительную обеспокоенность увольнением Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте WADA.
Сообщается, что организация подтвердила принятое учредителями РУСАДА решение об увольнении Гануса. Также они приняли к сведению уход заместителя гендиректора российского агентства Маргариты Пахноцкой и независимого эксперта наблюдательного совета организации Сергея Хрычикова.
В WADA сообщили, что данное решение подчеркивает критическую важность для РУСАДА сохранять свою независимость. Также оно усилило обеспокоенность, вызванного тем, как именно учредители агентства приняли решение об отстранении Гануса.
"WADA связалось с РУСАДА и российскими властями, чтобы получить дополнительные разъяснения по последним событиям и передаст информацию в комитет по соответствию (CRC)", – заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.
Также отмечается, что организация продолжает следить за развитием событий в РУСАДА, поскольку ее спор находится в компетенции Спортивного арбитражного суда. В WADA напомнили о таком принципе, как защита от вмешательства в решения национальных антидопинговых организаций.
Ранее стало известно, что преемником Гануса станет Михаил Буханов. Согласно заявлению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, данное решение было принято для обеспечения непрерывной операционной деятельности, а также для устранения допущенных предыдущим руководством нарушений.
Ганус был уволен в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА, озвученными 5 августа. Ранее был опубликован отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.
Михаил Буханов будет исполнять обязанности гендиректора РУСАДА
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