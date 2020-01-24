РУСАДА планирует заключить соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует заключить соглашение о партнерстве с комиссией спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

"Это будет не просто декларация, а определенный путь, чтобы не только взаимодействовать по текущей ситуации, но и затем, чтобы подобной ситуации не возникало в будущем. Такого быть не должно", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ганус отметил, что нужно дать спортсменам жить своей жизнью. По его словам, обстановка вокруг ВФЛА является критической.

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу нарушений прав спортсменов. В этой связи хотим облачить наше взаимодействие с комиссией спортсменов ВФЛА в программный документ. Сейчас ищем подходящие варианты, чтобы придать этому рабочий характер, чтобы это не ограничивалось бумагами, а стало основой для решения многих вопросов в краткосрочной перспективе", – подчеркнул Ганус.

Исполком WADA отстранил РФ от участия в международных соревнованиях в начале декабря. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

На чемпионаты мира допустят только чистых спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее Владимир Путин заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным и не распространяться на невиновных спортсменов. При этом президент отметил, что российских спортсменов наказывают второй раз за один и тот же эпизод.