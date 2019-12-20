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Спорт

16:05

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет об антидопинговых нарушениях в мировом спорте за 2017 год. Об этом сообщает RT.

Согласно обнародованным данным, общее число нарушений за год выросло на 13,1%. В 2017 году их число возросло до 1804 (1595 случаев в 2016 году). Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений.

Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%). Далее следует легкая атлетика – 242 (20%). Замыкает список велоспорт – 218 (18%).

Антилидером среди стран по числу нарушений стала Италия (171 случай). На втором месте – Франция (128). Третью строчку заняли США (103). Россия в этом списке лишь пятая.

Исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях в начале декабря. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

На чемпионаты мира допустят только чистых спортсменов. Они будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным и не распространяться на невиновных спортсменов. При этом он указал, что спортсменов из России наказывают второй раз за один и тот же эпизод.

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