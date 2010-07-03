Матвиенко допустила проведение в России своих Олимпийских игр

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность проведения в России своих Олимпийских игр в связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сенатор отметила, что в настоящее время институты мирового спорта слишком политизированы и находятся в кризисе. "Это недопустимо. Спорт должен быть чистым от допинга. Спорт должен быть чистым от политики", – подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что Россия имеет колоссальный опыт проведения мероприятий самого высокого уровня. Россия может самостоятельно проводить спортивные соревнования и приглашать на них иностранных спортсменов, уверена спикер Совфеда.

Ранее исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

На чемпионаты мира допустят только чистых российских спортсменов. Они будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Позднее боксеры сборной России отказались от участия в Олимпиаде в Токио без национального флага. Они намерены добиться права выступлений под российским флагом в суде.

