Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации, сообщает ТАСС.
Россию на четыре года лишают права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также стране запрещено подавать заявки на их проведение. Решение было принято единогласно.
На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.
Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
По решению WADA, российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.
Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Член комитета по спорту Государственной Думы Дмитрий Свищев заявил, что Россия должна обжаловать решение исполкома в CAS. Он подчеркнул, что "нельзя лишать спортсменов права на их работу".
"Я считаю, что Россия должна ехать, члены национальной команды должны участвовать во всех международных соревнованиях, которые у них запланированы. Мы обязаны создать все условия и обеспечить правовую поддержку", – цитирует его "Интерфакс".
Отметим, рекомендация комитета не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.
Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации санкционировать отстранение России от международных стартов за манипуляции с базой московской антидопинговой лаборатории.
В Кремле заявили, что обеспокоены предложениями о новых санкциях против российского спорта.
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