Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Если эта рекомендация будет принята, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

Глава CRS Джонатан Тэйлор заявил, что комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранять РУСАДА и запрещать России участвовать в Олимпиаде-2020.

