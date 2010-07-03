В комитете по соответствию WADA предположили, что РУСАДА может избежать отстранения

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Комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранять РУСАДА и запрещать России участвовать в Олимпиаде-2020. Об этом глава CRS Джонатан Тэйлор сообщил РИА Новости.

"По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения", – сказал Тейлор.

При этом по международным стандартам WADA должно продолжить работу по расследованию дела с манипуляцией данными московской антидопинговой лаборатории.

"Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Мы должны дождаться отчета экспертов", – добавил глава CRS.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.