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Москва 24

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Спорт

16:24

Дисквалифицированные за допинг лица не смогут занимать госдолжности в России

спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство спорта РФ планирует инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте. Изменения затронут вопрос ответственности за употребление допинга, как сообщил ТАСС.

Спортсменам, которых ранее дисквалифицировали за допинг, нельзя будет занимать государственные должности.

"Мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами", – заявил министр спорта Павел Колобков.

По словам главы Минспорта, сейчас от работы в спорте официально отстранены восемь тренеров. На них распространяется действие пожизненной дисквалификации.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло против российских спортсменов массовое обвинение в употреблении запрещенных препаратов. Под подозрением оказались 47 человек.

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