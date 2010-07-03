Глава РУСАДА рассказал о последствиях санкций со стороны WADA

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Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции со стороны WADA повлекут "падение российского спорта в пропасть". Если обвинения будут выдвинуты, то Россию ждет отстранение от двух ближайших Олимпиад – летней в Токио и зимней в Пекине.
"Многие полагали, что мы перевернули страницу, которая тяготила всю ситуацию. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти", – цитирует газета "Известия" Гануса.
Ранее глава РУСАДА заявил о заговоре против российского спорта. В своем открытом письме Юрий Ганус признал обоснованность претензий WADA в искажении данных базы московской лаборатории. По версии Гануса, кто-то намеренно внес эти изменения. В эфире радиостанции "Москва FM" директор РУСАДА пояснил, что не знает, кто конкретно это сделал и по чьим указаниям действовал.
В конце сентября в WADA официально подняли вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это было сделано после того, как в базе данных допинг-проб, которую РУСАДА передало в WADA, нашлись несоответствия. Речь идет о базе, которая содержит допинг-пробы российских спортсменов, которые были взяты с 2012 по 2015 год в московской лаборатории.
Передача базы допинг-проб – это обязательные условие восстановления. РУСАДА после трехлетней дисквалификации в сентябре 2018 года.
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