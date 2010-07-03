МОК не обсуждал с WADA возможное отстранение России от Игр-2020

17:24
17:24
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Фото: TASS/EPA/CYRIL ZINGARO
Международный олимпийский комитет (МОК) не обсуждал со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) возможность отстранения сборной России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года, которые будут проходить в Токио. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, передает ТАСС.
"ОКР уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Теперь мы столкнулись с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи, необходим свежий взгляд на эту проблему. В 2018 году поменялись правила, теперь такие ситуации находятся в руках WADA, а затем Спортивного арбитражного суда (CAS). WADA сейчас начало новый процесс, по итогам оно примет решение, которое МОК будет полностью уважать. Сейчас я не могу спекулировать относительно того, что решит WADA по итогам разбирательства. Мы на эту тему с WADA не общались", – сказал Бах.
Ранее на этой неделе WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Поводом к такому решению стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.
Олимпийский комитет России получил от Международного комитета официальное приглашение для участия в Олимпиаде-2020 в июле.
Новый Международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чье антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к международным соревнованиям.
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