Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

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Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как уточнили в ОКР, приглашение на XXXII Игры, которые будут проходить в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года, подписано главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. "Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России", – сказано в сообщении ОКР. Представители комитета особо подчеркнули, что на этот раз российская сборная будет выступать на ОИ "под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий".

В пресс-службе также отметили, что приглашение касается и российских легкоатлетов, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. На сегодняшний день, уточнили в ОКР, такой допуск получили более 120 легкоатлетов и в будущем их число может возрасти.

На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российским спортсменам из-за допинговых скандалов пришлось выступать без национального флага и гимна – в форме с надписью Olympic athlete from Russia (OAR). Такое решение принял МОК. Спортсмены из России завоевали в общей сложности 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

24 июля 2019 года в Токио представили дизайн медалей летних Олимпийских игр. Вес наград – около 550 граммов. Отмечалось, что они частично выполнены из бывшей в употреблении электроники. Автором дизайна стал Дзюнити Каваниси.

В программу токийской Олимпиады добавят 15 спортивных дисциплин. В их числе – смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин. Среди олимпийских "новинок" также – смешанные соревнования по настольному теннису, смешанная эстафета по триатлону, соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин, комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров, соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, мужской и женский мэдисон в велотреке.