Представлен дизайн медалей Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

В Токио представили дизайн медалей летних Олимпийских игр.

На каждой награде изображена эмблема соревнований сферической формы с узором итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляет трехмерный многогранный "вихрь". На обратной стороне изображена греческая богиня Ника.

Вес медалей составляет примерно 550 граммов. Награды частично выполнены из бывшей в употреблении электроники. Автор дизайна – Дзюнъити Каваниси.

На Олимпиаде в Токио в 2020 добавятся 15 видов спорта: смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров; смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука; соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро.

Весной следующего года билеты на соревнования поступят в свободную продажу. Самые дешевые билеты обойдутся в 22 доллара, стоимость основного пакета билетов составит порядка 72 долларов.

Официальными талисманами Олимпиады стали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Талисманами олимпийской "Команды России" стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.

