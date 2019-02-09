В Японии для изготовления олимпийских медалей собрали 50 тонн гаджетов

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Около 50 тонн неиспользуемых электронных устройств собрали в Японии, чтобы извлечь из них драгоценные металлы и изготовить комплекты медалей для летней Олимпиады в Токио 2020 года, передает ТАСС.

Общенациональный сбор устаревших гаджетов завершится в конце марта этого года, сообщили в оргкомитете Игр.

Организаторы Олимпиады подчеркивают, что поставленные цели акции уже практически достигнуты. Собранного количества электронных устройств уже должно хватить.

Менее чем за два года благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества было собрано более 47 тонн смартфонов, видеокамер и ноутбуков. Для этого по всей стране организовали около 4 тысяч пунктов приема.

Отмечается, что для изготовления полного комплекта медалей требуется почти 7 тонн драгоценных металлов.

В настоящий момент план по извлечению бронзы выполнен уже на 100% – 2700 кг, по серебру на 85% – 3500 кг и по золоту на 94% – более 28 кг.

По словам организаторов, проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку Игр и для акцентирования внимания к экологическим проблемам.

Ранее сообщалось, что из алюминия, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами в префектуре Фукусима в 2011 году, изготовят олимпийские факелы на Играх 2020 года в Токио.