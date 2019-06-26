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26 июня 2019, 11:45

Спорт

Сразу четыре новых дисциплины добавили в программу летней Олимпиады-2024

Сразу четыре новых дисциплины добавили в программу летней Олимпиады-2024

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Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже. Пока, правда, предварительно. Окончательное решение МОК примет в декабре 2020 года.

Соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Победил россиянин Сергей Чернышев. Соревнования по серфингу, скалолазанию и скейтбордингу впервые пройдут на предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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