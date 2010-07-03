В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число бюджетных мест в вузах не уменьшится, рассказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его словам, чтобы этого не произошло, нужно скорректировать формулу Закона об образовании. Согласно ей, на 10 тысяч молодых людей 17–30 лет полагается 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас выпускников становится больше: меняется демографическая ситуация, пояснил депутат.

"Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах будет меньше на 17% по сравнению с 2019-м. По расчетам правительства, количество абитуриентов же возрастет на 15%. Рост связывают с большим количеством поступающих иностранцев.

Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4. По данным "Известий", сейчас абитуриентам доступны 518,4 тысячи мест.