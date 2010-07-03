Бюджетных мест в российских вузах станет меньше на 17%

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России сократится на 17% к 2024 году по сравнению с текущим годом. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Сообщается, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем нынешнего года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тысячи.
К этому времени, по расчетам правительства, абитуриентов станет больше на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4.
Рост числа абитуриентов связан с большим количеством поступающих в российские вузы иностранцев, утверждает газета. Причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в вузах в докладе не называются.
Ранее ректоры ведущих университетов Москвы рассказали о том, какие нововведения ждут абитуриентов в 2019 году. Известно, что в этом году число бюджетных мест увеличится по направлениям – "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", "Инженерное дело", "Здравоохранение", "Образование и педагогические науки". А для юридических, экономических и финансовых специальностей – наоборот, сократится.
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