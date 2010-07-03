Названа эффективная схема для трудоустройства российских выпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, передает RT.

При целевом обучении студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.

В пресс-службе ведомства добавили, что программа целевого обучения предусмотрена практически по всем направлениям, в том числе по журналистике, драматургии, медицине, инженерно-техническим наукам и другим специальностям.

Законопроект, определяющий новые правила целевого обучения в вузах, вступил в силу в январе 2019 года. Документом, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трех лет на предприятии, определенном договором.

До недавнего времени вузы, компании и абитуриенты самостоятельно договаривались о конкретных условиях обучения и последующей отработки. Ежегодно в России по целевому приему проходят обучение около 250 тысяч человек.