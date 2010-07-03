Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты НИУ ВШЭ рассказали, что российские студенты стали чаще списывать во время проверочных работ. Об этом сообщает RT.
Специалисты провели свое личное исследование, в котором опросили преподавателей столичных вузов. В опросе эксперты пытались обострить внимание педагогов на том, как часто они обращают внимание на нечестное поведение студентов.
По результатам опроса было выявлено, что в 2017 году 21% студентов во время экзаменов и различных проверочных работ списывают со шпаргалок. При этом 63% учащихся обращаются к такому способу время от времени.
Отмечается, что около 12% привыкли подглядывать у других учеников, а еще 9% ищут помощь у старших курсов, выдавая их работы за свои.
Преподаватели рассказали, что за последние три года число скачанных работ из интернета увеличилось на 4% (сейчас таких 23,7%). При этом на 2% снизилось количество работ, в которых были замечены части текста из других научных работ без ссылки на оригинал (16%).
Исследователи также рассказали, что результаты опроса показали, что преподаватели стали строже относиться к нечестному списыванию: они стали чаще ставить неудовлетворительные оценки за списанную работу.
Всего в опросе приняли участие преподаватели из 83 вузов страны.
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