Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:04

Три медвуза России вошли в рейтинг THE

медицина

17:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три российских медицинских вуза попали в рейтинг Times Higher Education University Impact Rankings – 2019 (THE) в категории "Здоровье и благополучие", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Выше всех в топе оказался Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова – на 43-й строчке. 84-е место занял Сеченовский университет. Рязанский государственный медуниверситет вошел в группу 101–200 мест. В глобальном исследовании принял участие 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских вузов.

При составлении рейтинга учитывались публикационная активность в области здравоохранения/здоровья и благополучия, доля выпускников в профессиональной среде, вовлеченность университета в работу по продвижению ЗОЖ. Помимо этого, учитывалась такая деятельность вузов, как донорское движение, волонтерство, социальная ответственность, акции помощи и различные мероприятия по профилактике охраны здоровья.

В январе РНИМУ имени Пирогова включили в список лучших вузов стран с развивающейся экономикой по версии того же рейтинга. В 2018 году вуз впервые вошел в перечень лучших университетов планеты, а также в два предметных рейтинга по версии THE: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам и по естественным наукам.

Читайте также

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика