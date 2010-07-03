Три медвуза России вошли в рейтинг THE

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три российских медицинских вуза попали в рейтинг Times Higher Education University Impact Rankings – 2019 (THE) в категории "Здоровье и благополучие", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Выше всех в топе оказался Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова – на 43-й строчке. 84-е место занял Сеченовский университет. Рязанский государственный медуниверситет вошел в группу 101–200 мест. В глобальном исследовании принял участие 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских вузов.

При составлении рейтинга учитывались публикационная активность в области здравоохранения/здоровья и благополучия, доля выпускников в профессиональной среде, вовлеченность университета в работу по продвижению ЗОЖ. Помимо этого, учитывалась такая деятельность вузов, как донорское движение, волонтерство, социальная ответственность, акции помощи и различные мероприятия по профилактике охраны здоровья.

В январе РНИМУ имени Пирогова включили в список лучших вузов стран с развивающейся экономикой по версии того же рейтинга. В 2018 году вуз впервые вошел в перечень лучших университетов планеты, а также в два предметных рейтинга по версии THE: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам и по естественным наукам.