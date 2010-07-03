Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Сергей Собянин поддержал планы развития Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 26 марта мэр провел совместное заседание Наблюдательного и Попечительского советов старейшего медицинского вуза России. Они рассмотрели итоги работы университета и перспективы его развития.
"То, что вы делаете в плане повышения квалификации и обучения - это очень важно. Важно, что у вас создана независимая система тестирования. Это ключевая история, и в целом Российская Федерация движется в этом направлении, создавая независимые системы аккредитации. Это тоже важнейшее направление. Отдельное спасибо за электронную библиотеку. Врачи всегда мне задают вопрос о том, что нужен такой электронный ресурс бесплатного доступа к лучшим работам, лекциям, публикациям", – сказал мэр.
Сегодня в Сеченовском университете учатся более 17 тысяч студентов, среди которых свыше трех тысяч – иностранцы. В составе вуза функционируют 20 институтов и 118 кафедр, где трудятся 2 329 преподавателей, из них 85 процентов имеют ученую степень.
В университете работают 60 действительных членов и 40 членов-корреспондентов РАН, два действительных члена и один член-корреспондент РАО, более 70 заслуженных деятелей науки РФ. Сотрудники Сеченовского университета являются экспертами и консультантами Всемирной организации здравоохранения.
Ежегодно в вузе защищается около 200 диссертаций, а число научных публикаций в год превышает четыре тысячи. Растет и число публикаций в международных базах данных, ежегодно регистрируются свыше 20 изобретений. В 2018 году в Клиническом центре Сеченовского университета пролечили 97 345 человек, из них 48 609 – жители Москвы. План по оказанию медицинской помощи москвичам в рамках базовой программы ОМС выполнен полностью.
Недавно в вузе создали Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. В Университетской клинической больнице № 1 развернута система умных палат со смарт-управлением. В будущем планируется ввести первую в России роботическую систему для выполнения операций по профилю "Травматология и ортопедия".
Открыта Клиника управления здоровьем, где пациенты могут совместно с врачом выстроить и реализовать долгосрочную стратегию управления своим здоровьем на основе персонифицированного паспорта здоровья с системой дистанционного мониторинга показателей здоровья.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.