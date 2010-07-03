Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

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Сергей Собянин поддержал планы развития Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 26 марта мэр провел совместное заседание Наблюдательного и Попечительского советов старейшего медицинского вуза России. Они рассмотрели итоги работы университета и перспективы его развития.

"То, что вы делаете в плане повышения квалификации и обучения - это очень важно. Важно, что у вас создана независимая система тестирования. Это ключевая история, и в целом Российская Федерация движется в этом направлении, создавая независимые системы аккредитации. Это тоже важнейшее направление. Отдельное спасибо за электронную библиотеку. Врачи всегда мне задают вопрос о том, что нужен такой электронный ресурс бесплатного доступа к лучшим работам, лекциям, публикациям", – сказал мэр.

Сегодня в Сеченовском университете учатся более 17 тысяч студентов, среди которых свыше трех тысяч – иностранцы. В составе вуза функционируют 20 институтов и 118 кафедр, где трудятся 2 329 преподавателей, из них 85 процентов имеют ученую степень.

В университете работают 60 действительных членов и 40 членов-корреспондентов РАН, два действительных члена и один член-корреспондент РАО, более 70 заслуженных деятелей науки РФ. Сотрудники Сеченовского университета являются экспертами и консультантами Всемирной организации здравоохранения.

Ежегодно в вузе защищается около 200 диссертаций, а число научных публикаций в год превышает четыре тысячи. Растет и число публикаций в международных базах данных, ежегодно регистрируются свыше 20 изобретений. В 2018 году в Клиническом центре Сеченовского университета пролечили 97 345 человек, из них 48 609 – жители Москвы. План по оказанию медицинской помощи москвичам в рамках базовой программы ОМС выполнен полностью.

Недавно в вузе создали Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. В Университетской клинической больнице № 1 развернута система умных палат со смарт-управлением. В будущем планируется ввести первую в России роботическую систему для выполнения операций по профилю "Травматология и ортопедия".

Открыта Клиника управления здоровьем, где пациенты могут совместно с врачом выстроить и реализовать долгосрочную стратегию управления своим здоровьем на основе персонифицированного паспорта здоровья с системой дистанционного мониторинга показателей здоровья.