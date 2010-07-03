Студентов и аспирантов предложили освободить от уплаты НДФЛ с матпомощи

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога при оказании им материальной помощи, говорится на сайте Госдумы.
"Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий", – приводятся в сообщении слова Яровой.
Отмечается, что при этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки студентам, которые нуждаются. Такая матпомощь не отличается от той, которая оказывается сотрудникам, но облагается НДФЛ.
"Это действительно несправедливо, поэтому мною разработан проект закона, который в случае принятия освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тысячи рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам", – отметила Яровая.
Она уточнила, что законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств.
Ранее в Федеральной налоговой службе напомнили горожанам об окончании срока подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц. С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года, это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до 30.04.2019.
При этом уточняется, что на граждан, которые намерены подать налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации не распространяется.
Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог.
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