Москвичам напомнили о сроках подачи деклараций о доходах

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В Федеральной налоговой службе напомнили горожанам об окончании срока подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления.

С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года, это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до 30.04.2019. При этом в пресс-службе уточнили, что на граждан, которые намерены подать налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации не распространяется.

Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог. К таким относятся выигрыш в лотерею или получение в подарок недвижимости не от близких родственников.

Предоставить информацию о полученных доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о налоговых льготах для многодетных семей. Они направлены на поддержку многодетных семей и установление справедливых земельных налогов.

Для россиян, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшится на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры и семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу.