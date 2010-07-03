Неналоговые платежи могут включить в Налоговый кодекс через два года

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Неналоговые платежи могут включить в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года, сообщает ТАСС. Это произойдет в случае одобрения законопроекта, заявил официальный представитель Минфина Андрей Лавров.

По его словам, у налогоплательщиков и налоговых органов должно быть достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Представители бизнеса эту инициативу поддержали, добавил Лавров.

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел заседание рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. Участниками стали представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты. Они согласились, что нужно регулировать ряд неналоговых платежей законодательством о налогах и сборах. Участники рабочей группы также поддержали предложение о внесении правительством пакета законопроектов в Госдуму до окончания весенней сессии.

Законопроекты также предполагают изменения в Бюджетный кодекс. Они необходимы, чтобы сохранить целевое расходование поступлений платежей, регулирование которых хотят упорядочить.

Силуанов подчеркнул, что изменения не предполагают введения принципиально новых сборов или увеличения размера налоговой нагрузки. Ставки предлагаемых вместо уже существующих платежей налогов увеличивать не будут.

В разрабатываемом пакете будет предусмотрен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства в отношении пяти платежей. Также первый вице-премьер одобрил инициативу бизнеса о дополнительном моратории на взимание штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах в части рассматриваемых платежей.

Ранее Минфин предложил документ с поправками в Налоговый кодекс: курортный сбор могут заменить гостиничным. Закон о курортном сборе приняли в 2017 году, в качестве эксперимента его взимают с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

По новой идее, с 2023 года вместо него могут ввести гостиничный сбор. Плательщиками по нему признаются организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги.