РИА Новости: польские и украинские политики поспорили о Волынской резне

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Власти Польши будут препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, пока Киев не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней, передает РИА Новости.

Варшава продолжает поддерживать Киев, сказал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Однако он подчеркнул, что Волынская резня негативно влияет на отношения между странами.

Так, до решения вопроса по поводу сложившейся ситуации между ними не будет открытых границ и торговли на нынешнем уровне.

В свою очередь, член комитета украинской Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал выдумкой события в Волыни. Высказался и Народный депутат Владимир Вятроич, заявив, что некоторые люди в Польше пытаются привязать нынешние отношения между государствами к оценкам прошлого.

Польские и украинские специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины 27 октября 2023 года. Тела погибших от рук украинских националистов поляков нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у властей Украины разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение останков.

После этого в Польше заявили, что Украине "нечего мечтать о вступлении в ЕС", пока не будет решен вопрос по эксгумации останков жертв.