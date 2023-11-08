Варшава назвала принципиальную претензию к вхождению Украины в ЕС

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Украине "нечего мечтать о вступлении в ЕС", пока не будет решен вопрос по эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил в эфире радио ZET.

По его словам, многие украинцы это понимают. Он добавил, что Варшава будет "абсолютно подчеркивать", что без решения этого вопроса долгосрочного примирения с Киевом не будет.

При этом Яблонский не назвал это условием для вступления Украины в Евросоюз, но объяснил, что странам будет трудно сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.

Польские и украинские специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины 27 октября. Тела погибших от рук украинских националистов поляков нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у властей Украины разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение останков.

Кроме того, замглавы дипведомства прокомментировал скандал с высказыванием бывшего пресс-секретаря польского министерства Лукаша Ясины, который заявил, что Польша ждет от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. После этого его уволили.

"Лукаш Ясина больше не работает в МИД. Несчастное высказывание", – отметил дипломат.

Также Яблонский уточнил, что Польша не является слугой Украины. Варшава делает жесты солидарности в адрес Киева, но все же действует в интересах польского народа.

В начале октября в Польше заявили, что выставят Киеву счет и поставят ряд условий за предоставленную ранее помощь. Отмечалось, что благодарность не является валютой в международных отношениях.

Также министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Киеву и Варшаве потребуются "титанические усилия", чтобы нормализовать отношения, которые испортились на фоне нерешенных проблем с поставками зерна.

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