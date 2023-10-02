"Титанические усилия" понадобятся для нормализации отношений Польши и Украины – МИД

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Киеву и Варшаве потребуются "титанические усилия", чтобы нормализовать отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat News.

Глава польского внешнеполитического ведомства также сообщил, что из-за охлаждения отношений с Украиной он не присутствовал на заседании Совета МИД стран Европейского союза, которое прошло 2 октября в Киеве.

"В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого", – заявил Рау.

Министр также подчеркнул, что не будет "суфлировать украинским властям, что делать". Он отметил, что отношения между странами длительные и комплексные.

Конфликт Польши и Украины произошел на фоне нерешенных проблем с поставками зерна. 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.



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