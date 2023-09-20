Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров

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Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Об этом сообщает Polsat со ссылкой на главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

Он подчеркнул, что это может произойти, если украинские власти и дальше будут накалять конфликт вокруг поставок зерновых.

Власти Польши с 00:00 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров. В список вошли семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед. Запрет начал действовать с 00:00 16 сентября.

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