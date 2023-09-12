В Польше сообщили об отправке в ЕК ультиматума о продлении эмбарго на зерно с Украины

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Польша отправила в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна. Об этом рассказал глава правительства республики Матеуш Моравецкий.

"Я отправил ЕК ультиматум. Или 15 сентября продляется запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет", – цитирует его ТАСС.

Премьер-министр заявил, что Варшава не позволит вредить польской сельскохозяйственной отрасли. По его словам, украинское зерно угрожает развитию данного сектора. Польша желает создать приемлемые условия для своих фермеров, резюмировал он.

Ранее польские власти подписали документ, который запрещает ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября – в этот день истекает соответствующее эмбарго, утвержденное Еврокомиссией.

В апреле ЕК утвердила ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией, которые будут действовать до середины сентября. Впоследствии София, Будапешт, Варшава, Бухарест и Братислава подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита.



Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября