Эксперт рассказал о планах Польши на западную часть Украины

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша часто утверждала о том, что будет полностью поддерживать Украину, а та отвечала "полным уважением и благодарностью". Однако скоро их ждет раскол – власти Киева недовольны, что Варшава хочет продлить запрет на ввоз зерна Украины, поэтому стали грозить полякам судом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на автора телеграм-канала "Голос Мордора".

"Эта дружба – насквозь фальшива, между жителями Малороссии, Карпатской Руси и поляками – пропасть многовековой ненависти. И как ты ее ни пытайся замаскировать – все равно все облазит и эту ненависть прикрыть невозможно", – отметил эксперт.

Как он утверждает, Польша до сих пор остается одной из стран, которая больше всего оказывает поддержку Украине. Но, по его словам, Польша недолюбливает Россию и хочет заполучить западную часть Украины.

Эксперт добавляет, что те действия, которые сейчас осуществляет Украина, совпадают с планами Варшавы, поэтому там уверены в поражении Украины и ждут, чтобы после можно будет ввести войска в ее западную часть. При этом, как он заверяет, потом поляки смогут провести референдум, и они заполучат новые территории.

"Какая-то поддержка украинской экономики точно не входит в планы Польши. Оружие и боеприпасы – да, потому что благодаря им бои до последнего украинца приближаются к своему концу, а вот чтобы Украина как-то зарабатывала деньги – извините", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что власти Киева не смогут возразить, если только подадут иск в ВТО, который будет безуспешным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу, что подаст в международный суд, если запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября будет продлен. Он добавил, что Украина спокойно относится к заработку, который получает Европа от продажи зерна, однако нарушение договоренностей повлечет за собой последствия.

В апреле ЕК согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией, которые будут действовать до 15 сентября.

Позже Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита.

Польша начала выдавать Украине военнообязанных