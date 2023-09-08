Премьер Польши предъявил ультиматум Еврокомиссии по ввозу украинского зерна

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков независимо от того, какое решение примет Европейская комиссия (ЕК). Об этом сообщает РИА Новости.

"Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", – отметил он.

В случае если ЕК не выполнит просьбы фермеров и введет запрет на ввоз четырех видов зерна на территорию Евросоюза с 15 сентября, то власти Польши и другие фермеры попробуют реализовать этот шаг сами, добавил Моравецкий.

"Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской Республики", – подчеркнул он.

При этом польская сторона не выступает против того, что украинское зерно будет перевозиться через территорию Польши, добавил премьер.

"Мы говорим "да" экспорту через территорию Польши, транзиту через территорию Польши, но мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", – резюмировал Моравецкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу, что подаст в международный суд, если запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября будет продлен. Он добавил, что Украина спокойно относится к заработку, который получает Европа от продажи зерна, однако нарушение договоренностей повлечет за собой последствия.

В апреле ЕК согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией, которые будут действовать до 15 сентября.

Позже Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита.



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