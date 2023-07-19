Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита. О принятом решении сообщил глава польского Минсельхоза Роберт Телус.

"Мы подготовили и подписали нашу общую декларацию пяти стран, касающуюся продления запрета ввоза в наши страны зерна, а также в нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что республика не откроет свою границу для украинского зерна после 15 сентября, когда истечет запрет Еврокомиссии. Иностранный политик подчеркнул, что Польша не допустит дестабилизации рынка.

"Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами", – резюмировал он.

В конце апреля ЕК согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

По словам вице-председателя ЕК Валдиса Домбровскиса, в перспективе могут быть предложены дополнительные ограничительные меры в отношении подсолнечного масла и других товаров.

Позднее Еврокомиссия официально продлила запрет на поставки зерна и другой сельхозпродукции Украины в пять стран Восточной Европы до 15 сентября. Решение связано с серьезным затовариванием рынков соседних стран украинским зерном, что ставит под угрозу местное производство.



В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины