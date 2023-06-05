Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

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Еврокомиссия (ЕК) официально продлила запрет на поставки зерна и другой сельхозпродукции Украины в пять стран Восточной Европы до 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ЕК.

"Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", – указано в документе.

При этом транзит через территорию указанных государств в остальные страны ЕС разрешен, отметили в ЕК. Для предотвращения спекулятивного поведения решение, принятое комиссией, вступит в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября, отмечается в документе.

Подчеркивается, что продление решения связано с серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран украинским зерном, что ставит под угрозу местное производство.

В конце апреля ЕК согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

По словам вице-председателя ЕК Валдиса Домбровскиса, в перспективе могут быть предложены дополнительные ограничительные меры в отношении подсолнечного масла и других товаров.

Ранее Венгрия предложила Евросоюзу продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран до конца 2023 года. В Минсельхозе республики добавили, что ограничения позволят перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, не перегружая непосредственно рынок указанных стран.



В Евросоюзе запретили экспорт зерна из Украины в некоторые страны Восточной Европы