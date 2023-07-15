Эксперт назвал шокирующим объемы импорта украинского зерна в Польшу

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Объемы импортируемого в Польшу украинского являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак в беседе с Rzeczpospolita.

"Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", – сказал Артышак.

По его подсчетам, в прошлом году показатель импорта украинской пшеницы в Польшу вырос в 168 раз по сравнению с 2021 годом. При этом ввоз кукурузы за тот же период увеличился в 300 раз. Кроме того, Артышак подсчитал, что за первые 4 месяца этого года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого.

Как отметил эксперт, многие польские компании ждут снятия ограничений на импорт украинского зерна, чтобы покупать его по более низкой цене.

Ранее Еврокомиссия (ЕК)продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября. Решение объяснили серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран украинским зерном, что ставит под угрозу местное производство.

При этом транзит через территорию указанных государств в остальные страны ЕС разрешен, добавили в ЕК.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки