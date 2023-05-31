Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна до конца 2023 года

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Венгрия предложила Евросоюзу продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран до конца 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз республики.

"Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточноевропейским странам, пострадавшим от зернового демпинга", – отметили в ведомстве.

Ограничения позволят перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, не перегружая непосредственно рынок указанных стран, добавили в министерстве.

В Венгрии также сообщили, что обратились в Еврокомиссию с просьбой оказать венгерским фермерам финансовую поддержку в вывозе зерна со складов, чтобы освободить место до начала сбора нового урожая.

Ранее Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины. Договориться удалось с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт подвергается давлению из-за позиции по Украине. По его словам, либеральная общественность критикует желание Венгрии мирно урегулировать украинский конфликт. Кроме того, им не нравится способность Будапешта отстаивать национальные интересы, отметил министр.