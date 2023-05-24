Власти Венгрии не разблокируют транш в 500 млн евро для Украины

Фото: 123RF/mistervlad

Власти Венгрии не одобрят выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира до того момента, пока Украина не вычеркнет банк OTP из черного списка за продолжение работы в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на венгерское правительство.

В кабмине страны рассказали, что ЕС оказывает на Будапешт огромное давление, тем не менее, правительство не откажется от своей приверженности миру, защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии.

Также в правительстве напомнили, что банк OTP не нарушал никаких положений международного права, поэтому его нужно вычеркнуть из черного списка украинских властей.

Украинские власти внесли OTP Bank Group в соответствующий список в начале мая в связи с продолжением работы на российской территории.

После этого глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву до тех пор, пока венгерский банк находится в списке международных спонсоров войны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что возражения относительной новых санкций против РФ и очередной помощи Украине есть не только у Венгрии, но и некоторых других членов ЕС. Он также отмечал, что на заседании глав МИД Евросоюза планировалось затронуть также ограничения, предложенные странами G7.

