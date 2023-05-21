Санкции не помешают России устранять угрозы безопасности – посольство РФ в Австралии

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Санкции не помешают России устранять угрозы своей национальной безопасности, которая исходит от НАТО и Киева. Об этом сообщили в телеграм-канале диппредставительства РФ в Австралии.

"19 мая Австралия объявила (как всегда, вслед за "старшими союзниками") об очередном пакете антироссийских санкций. Эти меры окажутся, несомненно, столь же тщетными, как и все предыдущие, охватывающие уже более 1 000 физических и юрлиц", – сообщили в посольстве.

В дипмиссии обратили внимание, что власти Австралии выразили "озабоченность" продовольственными и энергетическими рисками, которые якобы созданы Россией. Однако к серьезным экономическим последствиям привела реакция западных стран на действия России на Украине.

В российском посольстве подчеркнули, что Канберра совместно с партерами из G7 ввела санкции против "Роснефти", которая является крупнейшим игроком на мировом нефтяном рынке. Вряд ли это поспособствует снижения выросших цен на бензин.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают санкции против России.

Она заявила, что у Европейского союза имеются доказательства того, что 90 компаний по всему миру нарушают санкции. Такие компании занимаются доставкой санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.

