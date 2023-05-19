Россия закрыла въезд для 500 граждан США в ответ на санкции

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Россия закрывает въезд в страну для 500 граждан США в качестве ответной меры на антироссийские санкции Вашингтона. Соответствующее заявление размещено на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции", – подчеркнули в ведомстве.

В санкционный список вошли экс-лидер США Барак Обама, куратор Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, а также экс-глава Минобороны Чарльз Хейгел, бывший министр энергетики США Эрнест Мониз, экс-посол США на Украине Мария Йованович и бывший министр финансов Украины Натали Яресько.

В стоп-лист вошли и действующие руководители: министр армии США Кристин Вормут, министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, министр Военно-морских сил Карлос дель Торо, врио министра труда Джулия Су и другие американские чиновники, а также военные, общественные деятели, журналисты и главы компаний американского военно-промышленного комплекса, поставляющих вооружения на Украину.

Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц. В санкционный список попали омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также Минфин ввел ограничения против помощника президента РФ Игоря Левитина, главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, начальника контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова.

Помимо указанных должностных лиц, в него попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии и один подданный Лихтенштейна.

