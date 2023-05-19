Вице-премьер РФ Абрамченко отреагировала на включение в санкционный список США

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прокомментировала включение в санкционный список США. В разговоре с Москвой 24 зампред правительства отметила, что американские санкции США не окажут на нее никакого влияния.

"О любимом развлечении американских властей расширять свои персональные санкции думаю следующее: медленно, ожидаемо, наивно", – высказалась она.

Абрамченко подчеркнула, что любит Россию и воспринимает возможность работать на свое государство как огромную честь. Она призналась, что у нее нет за рубежом недвижимости, счетов и других активов.

Вице-премьер также добавила, что отдыхать и путешествовать она предпочитает на территории РФ. Абрамченко призвала граждан РФ чаще выбирать туры по России. По ее мнению, каждый обязательно должен посмотреть горы Дагестана, озера Алтая, побережья Сочи и Камчатки.

"Санкции ни окажут на меня ровным счетом никакого влияния. Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение. "Чем бы дитя ни тешилось..." – резюмировала Абрамченко.

Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц. В санкционный список попали омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также Минфин ввел ограничения против помощника президента РФ Игоря Левитина, главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, начальника контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова.

