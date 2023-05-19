Минфин США ввел санкции против 46 физических лиц из России

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

США ввели санкции против 46 физических лиц. В список попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и другие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.

Отмечается, что в списке присутствуют начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также Минфин включил в санкционный список помощника президента РФ Игоря Левитина, главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, начальника контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова.

Всего в списке оказались 46 человек. Помимо указанных должностных лиц, в него попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии и один подданный Лихтенштейна.

Свыше 200 физлиц и юрлиц, морские и воздушные суда подпали под новые санкции США или блокирование собственности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Новые санкции направлены на оборонно-промышленный комплекс РФ, а также на ее горнодобывающий, технологический и металлургический сектора", – добавил Блинкен.

Помимо этого, в список попала российская золотодобывающая компания "Полюс" и ее гендиректор Алексей Востоков, горнорудная компания "Политметалл", "Газпром ВНИИГАЗ" и гендиректор венчурного фонда "Интерроса" Руслан Саркисов.

Новые санкции США коснулись в том числе 30 российских компаний, занимающихся импортом, производителей электроники и полупроводников, сообщило ведомство. Ограничения были наложены на компанию ООО "Авесто" и ее владельца Антона Ефимова, "Неотехнику", АО "Протон" и другие компании.

Также правительство Соединенных Штатов обязало граждан уведомлять о владениях любой собственностью, в которой есть доли Минфина РФ, Банка России и Фонда национального благосостояния.

Помимо этого, министерство финансов США наложило санкции на ряд нефтегазовых компаний РФ и научных институтов. По словам Блинкена, в списке числятся более 200 физлиц и юрлиц, морские и воздушные суда.

В списке числятся научно-исследовательский и проектный институт "РН-БашНИПИнефть", АО "Инкомнефть", ООО "Машойл", нефтесервисная компания "Татбурнефть" и другие.

Ранее США ввели экспортные санкции на товары из РФ. В списке были указаны свыше 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под ограничения подпали и 71 юридическое лицо.

