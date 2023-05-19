Канада расширила санкции против России

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Правительство Канады ввело санкции против ряда депутатов Госдумы и других должностных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское министерство иностранных дел.

Отмечается, что в список были включены омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и другие.

Также в списке числятся: руководитель межрегионального координационного совета "Единой России" по ЦФО Андрей Парфенов, зампред комитета палаты по информационной политике, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), член совета "Левого фронта" Анастасия Удальцова и другие.

Помимо этого, на пятерых руководителей госкомпании "Росатом" тоже были наложены рестрикции, а именно на Алексея Лихачева, Кирилла Комарова, Константина Денисова, Сергея Новикова и Юрия Яковлева.

Санкции были введены в связи с систематическим нарушением прав человека в РФ, указано в документе.

Также правительство Канады наложило ограничения на некоторые российские ведомства, в списке числятся Минобразования и Генеральная прокуратура РФ.

Ограничения были распространены на движение "Народный фронт" и ряд благотворительных организаций в РФ, в том числе на автономную некоммерческую организацию "Русская гуманитарная миссия", благотворительный фонд "Гольфстрим" и ООО "Никея".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что санкции будут применены против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки ВС РФ, а также против членов их семей и представителей кремлевской элиты.

