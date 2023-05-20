ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ

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Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают санкции против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы серьезно настроены прекратить обход санкций", – сказала фон дер Ляйен телеканалу ZDF.

Она заявила, что у Европейского союза имеются доказательства того, что 90 компаний по всему миру нарушают санкции. Такие компании занимаются доставкой санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.

Глава ЕК пояснила, что нарушают санкции компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. Она подчеркнула, что они зарегистрированы в КНР.

"Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции", – заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен указала, что в новом пакете санкций появится решение для их применения к компаниям напрямую, где бы они не располагались.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против 46 физических лиц. В санкционный список попали омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также Минфин ввел ограничения против помощника президента РФ Игоря Левитина, главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, начальника контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова.

Помимо указанных должностных лиц, в него попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии и один подданный Лихтенштейна.

