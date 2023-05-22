Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:54

Политика

Боррель заявил, что новый пакет санкций против РФ вызывает сомнения не только у Венгрии

Фото: depositphotos/romatitov626.gmail.com

11-й пакет антироссийских санкций вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у других членов Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны тоже хотят обсудить", – цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что главы МИД ЕС намерены 22 мая обсудить как новые санкции против РФ, так и очередной транш военной помощи Украине. По его словам, на этот раз планируется рассмотреть ограничения, предложенные странами G7.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают введенные в отношении РФ ограничения. Она подчеркнула, что в Брюсселе серьезно настроены на то, чтобы предотвратить обход санкций.

До этого высокопоставленный источник в ЕС отмечал, что Евросоюз не намерен вводить ограничения в отношении атомной энергетики РФ. По его словам, европейские страны намерены решать этот вопрос за счет постепенного снижения зависимости от российского "атома".

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза

Читайте также

Сюжет: Санкции
политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика