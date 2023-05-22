Боррель заявил, что новый пакет санкций против РФ вызывает сомнения не только у Венгрии

Фото: depositphotos/romatitov626.gmail.com

11-й пакет антироссийских санкций вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у других членов Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны тоже хотят обсудить", – цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что главы МИД ЕС намерены 22 мая обсудить как новые санкции против РФ, так и очередной транш военной помощи Украине. По его словам, на этот раз планируется рассмотреть ограничения, предложенные странами G7.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают введенные в отношении РФ ограничения. Она подчеркнула, что в Брюсселе серьезно настроены на то, чтобы предотвратить обход санкций.

До этого высокопоставленный источник в ЕС отмечал, что Евросоюз не намерен вводить ограничения в отношении атомной энергетики РФ. По его словам, европейские страны намерены решать этот вопрос за счет постепенного снижения зависимости от российского "атома".

